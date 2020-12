Facebook potrebbe essere costretta a vendere Whatsapp ed Instagram

La causa contro Facebook intentata dall'FTC americana, di cui abbiamo parlato ieri sera, potrebbe avere delle ripercussioni importantissime sul social network di Mark Zuckerberg e le società controllate. Quando sono passate diverse ore dall'annuncio, infatti, sono emersi i primi risvolti che potrebbe avere l'azione legale.

La compagnia di Menlo Park è stata accusata di aver messo su una strategia per eliminare la concorrenza e rafforzare il suo monopolio, ed infatti non è un caso che vengano fatti gli esempi dell'acquisizione di Instagram nel 2012 e di Whatsapp del 2014, che secondo l'agenzia federale americana avrebbe "danneggiato la concorrenza" riducendo le possibilità di scelta per gli utenti.

La domanda che tutti si sono fatti a seguito dell'annuncio è: cosa potrebbe succedere a Facebook?

E' noto che l'FTC punta ad un'ingiunzione che potrebbe costringere Facebook a cedere Whatsapp ed Instagram, il che rappresenterebbe un colpo durissimo a livello economico per la compagnia, dal momento che gli introiti generati rappresentano una larga fetta del bilancio. Ma non è tutto, perchè qualora la causa dovesse andare in porto, l'FTC potrebbe obbligare Facebook ad ottenere l'approvazione governativa prima di ogni acquisizione o fusione futura.

Ian Conner, direttore del Bureau of Competition di FTC, ha spiegato che "il social networking è fondamentale per la vita di milioni di abitanti, e le azioni messe in campo da Facebook per consolidare il proprio monopolio hanno negato tutti i vantaggi previsti dalla concorrenza".