Facebook ha creato un corto per spiegare come il social network è peggiorato negli anni

Molti di voi avranno seguito da vicino il recente scandalo rinominato "Datagate" che ha travolto Facebbok, un incidente dalle grandissime proporzioni e dalle ripercussioni ancor più gravi, che hanno portato il fondatore del social network Mark Zuckerberg a chiedere scusa davanti al senato americano.

Una faccenda che potrebbe costare diversi trilioni di dollari alle sue casse, alla quale la compagnia ora vuole reagire rassicurando i propri utenti: il social network ha imparato dai propri errori, e tornerà presto ad essere quel posto amichevole e divertente che lo ha reso famoso sin dal suo debutto. Per spingere le persone a dargli di nuovo fiducia, Facebook ha girato un nuovo corto, della durata di un minuto, che andrà in onda in TV e nei cinema del paese a partire da questo luglio, per poi approdare anche ai playoff di NBA.

Il video menziona molti dei problemi che hanno reso il social network un vero e proprio inferno negli ultimi anni: spam, clickbait, fake news, tutte problematiche entrate nel mirino dei tecnici ma mai del tutto debellate, sino ad arrivare al recente scandalo dell'uso improprio dei dati degli utenti. Una serie di brutte vicende che, secondo il corto, è destinata a fermarsi una volta per tutte: Facebook ha intenzione di apportare alcuni cambiamenti al modo di vivere il social network, ma non spiega quali saranno le contromisure che prenderà per assicurare questo cambio di pagina.

I fatti recenti hanno reso plausibile l'ipotesi di un futuro non più gratuito per la creatura di Zuckerberg: si arriverà forse ad una versione di Facebook a pagamento?