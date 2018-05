Facebook ha creato la divisione blockchain, sarà guidata dall'ex capo di Messenger

Secondo quanto riferito a Recode da alcune fonti, Facebook avrebbe intenzione di lanciare la divisione blockchain, nell'ambito di una riorganizzazione interna molto ampia. La notizia arriva a circa quattro mesi di distanza dalle dichiarazioni rilasciate dal CEO Mark Zuckerberg, che in un post si era detto affascinato dalle criptovalute.

Il fondatore ed amministratore delegato, infatti, in un post aveva dichiarato il proprio desiderio che la compagnia "approfondisse e studiasse gli aspetti negativi e positivi delle criptovalute".

Al momento sappiamo solo che è stata creata la divisione blockchain, ed ancora non sono disponibili dettagli sui progetti su cui si focalizzerà questo ramo societario. L'ex amministratore delegato di Paypal, David Marcus, gestirà questo nuovo gruppo, in quanto si è sempre detto interessati al mondo dei pagamenti con criptovalute, ed inoltre fa anche parte del consiglio d'amministrazione di Coinbase.

"Dopo quasi quattro anni incredibilmente gratificanti in cui ho guidato la divisione Messenger, ho deciso che era giunto il momento per me di affrontare una nuova sfida. Sto creando un piccolo gruppo per capire come sfruttare al meglio la blockchain su Facebook, partendo da zero" si legge in un post scritto sul proprio account ufficiale.

L'attuale vice presidente del prodotto di Instagram, Kevin Weil, lascerà il suo ruolo precedente per unirsi al team blockchain di Facebook. Al momento sono le uniche posizioni annunciate per la divisione, ma sono previsti rimpasti anche per altri dipendenti.