Facebook ha creato un'IA imbattibile a poker: sconfitti i migliori giocatori al mondo

Non è la prima volta che un'intelligenza artificiale si dimostra praticamente invincibile ai giochi preferiti dagli umani. Oggi infatti arriva notizia che il laboratorio specializzato di Facebook, in collaborazione con la Carnegie Mellon University, ha creato un'IA in grado di sconfiggere i migliori giocatori di poker al mondo.

Le vittorie sono arrivate nella modalità Texas Hold'em, nel corso del quale in oltre 12 giorni e 10.000 mani, il sistema della società di Mark Zuckerberg ha dominato partite contro 12 professionisti, tra cui Darren Elias che detiene il record per il maggior numero di titoli del World Poker Tour, e Chris Ferguson, già sei volte vincitore delle World Series of Poker.

Pluribus, questo il nome dato all'IA, in media ha vinto 5 Dollari per mano arrivando a toccare i 1.000 Dollari ad ora, un "margine decisivo di vittoria" secondo i ricercatori.

Chris Ferguson ha descritto Pluribus come "un avversario difficile contro cui giocare". Gli sviluppatori della piattaforma in un articolo pubblicato su Science affermano che la vittoria rappresenta una pietra miliare per la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale in quanto il Texas Hold'em a sei giocatori e senza limite (no limit) ha un indice più alto di difficoltà.

La tipologia di regole infatti è la più diffusa nei tornei e determina nelle WSOP il campione del mondo, il che rende bene l'idea sulla complessità.

In fase di sviluppo, i ricercatori hanno insegnato le regole a Pluribus facendola giocare contro copie di se stessa, una tecnica d'allenamento molto diffusa nel settore in quanto consente all'IA di apprendere il meccanismo di gioco tramite vari tentativi ed errori. Un aspetto interessante è dato dal fatto che il tutto è stato creato in solo otto giorni utilizzando un server a 64-core dotato di meno di 512 gigabyte di RAM.

L'intelligenza artificiale è progettata per prevedere solo le due/tre mosse successive degli avversari, il che ha rappresentato un passo in avanti in quanto in passato sono stati creati sistemi che adottano una sola strategia per tutta la partita. Questa novità ha consentito all'IA di bluffare, una caratteristica estremamente umana che ha colto di sprovvista anche i più navigati ed esperti.

La speranza di Facebook è che la tecnologia di base di Pluribus venga applicata anche ad altri settori, per prevenire frodi e nelle negoziazioni finanziarie.

E' doveroso anche notare che durante i 12 giorni trascorsi al fianco dei professionisti, l'IA non è stata mai aggiornata o migliorata.

Qualche anno fa l'intelligenza artificiale di Google, AlphaGo, aveva sconfitto il campione cinese di Go, mentre AlphaZero si era soffermata sugli scacchi.