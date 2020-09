Facebook, la Dark Mode arriva in Italia per i primi utenti Android

La Dark Mode di Facebook è diventata ormai una questione di principio. Si vocifera di questa funzionalità da oltre un anno, ma finora il tema scuro si è fatto vedere in azione per tutti solamente su Facebook Lite, nella versione desktop e in alcune funzionalità di terze parti. Ora sembra finalmente essere giunta l'ora degli utenti Android.

Lo sappiamo: già in passato ci sono stati dei rollout per alcuni utenti, probabilmente pensati per testare la funzionalità con un ristretto numero di persone. Tuttavia, ora sono spuntate più segnalazioni e soprattutto la Dark Mode sembra essere più matura, in quanto è disponibile, per i primi fortunati utenti, l'opzione per abilitarla. Più precisamente, le persone che hanno trovato il tema scuro all'interno dell'app affermano che è comparsa l'opzione "Dark mode" nelle impostazioni. Le segnalazioni sono arrivate da diversi Paesi, Italia compresa. In calce alla notizia potete vedere uno screenshot effettuato da un utente che ha trovato la funzionalità in questi giorni.

L'attivazione della funzionalità sembra avvenire lato server. Questo significa che non è possibile "forzare" la comparsa della Dark Mode installando apposite versioni dell'applicazione di Facebook. Insomma, in questo caso è necessaria un po' di fortuna per essere selezionati e poter accedere a questa fase preliminare, ma quel che è certo è che qualcosa si sta muovendo anche in Italia e tutto fa pensare che sia finalmente giunta l'ora dei test finali.

Difficile a questo punto dirlo con certezza, visti i precedenti "falsi allarmi", ma staremo a vedere. Avete già a disposizione la succitata opzione nell'app di Facebook? Fatecelo sapere nei commenti!