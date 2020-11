Facebook, Dark Mode per iOS sempre più diffusa: ecco come si abilita

Dopo le prime segnalazioni di qualche giorno fa, iniziano a moltiplicarsi le persone che hanno ricevuto la Dark Mode all'interno dell'applicazione ufficiale di Facebook. Più precisamente, sembra che nelle ultime ore diversi utenti abbiano trovato questa funzionalità all'interno dell'app per iOS.

Infatti, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, non sono in pochi coloro che hanno visto la comparsa dell'apposita opzione, nonostante il rollout non abbia ancora raggiunto tutti gli utenti. In parole povere, il rilascio della Dark Mode sta avvenendo in modo graduale, quindi potreste non trovarla sul vostro dispositivo.

Detto questo, coloro che hanno già ricevuto la funzionalità affermano di essere riusciti ad attivarla in pochi e semplici passi. A quanto pare, basta infatti avviare l'applicazione ufficiale di Facebook, che deve essere nella sua versione 294.0 o superiore, effettuare il login, fare tap sull'icona dell'hamburger (in basso, quella più a destra di tutte), scorrere la pagina verso il basso e premere sull'apposito riquadro presente nella sezione "Impostazioni e privacy". Da qui è poi possibile abilitare il tema scuro e non manca la possibilità di impostare la funzionalità affinché si attivi in automatico a seconda del team scelto per il sistema operativo.

Al momento in cui scriviamo, il nostro iPhone di fiducia non ha ancora ricevuto la Dark Mode, ma le segnalazioni provenienti da tutto il mondo si fanno sempre più numerose.