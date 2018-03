Facebook: "dati di chiamate ed SMS solo da utenti che hanno dato i permessi"

Le rivelazioni di ArsTechnica, che hanno svelato un sistema attraverso cuiavrebbe anche raccolto i dati di SMS e chiamate dai dispositivi Android, ha destato molto scalpore tra gli utenti, che si sono continuati a porre domande sulla reale lealtà del social network di Mark Zuckerberg.

E' chiaro che la notizia, avendo fatto il giro del mondo, ha richiesto un commento diretto da parte di Facebook, che è arrivato però solo nella tarda serata di ieri.

Il social network americano ha affermato che le informazioni vengono raccolte su server sicuri e provengono solo da utenti Android che hanno dato il permesso. il portavoce ha anche affermato che i dati non vengono venduti o condivisi con società terze, tanto meno con applicazioni esterne. La compagnia sostiene anche che i dati vengono utilizzati "per migliorare l'esperienza delle persone su Facebook", incentivando le connessioni con gli sconosciuti.

Il social network continua nel comunicato sostenendo che non è mai stato raccolto il contenuto di messaggi di testo o chiamate. La portavoce, parlando con l'Associated Press, ha dichiarato che Facebook utilizza le informazioni per classificare i contatti in Messenger in modo tale che siano più facili da trovare e per suggerire le persone da chiamare.

Gli utenti hanno la possibilità di consentire la raccolta dei dati quando si registrano per Messenger o Facebook Lite. "Se hai scelto di attivare questa funzione, inizieremo a registrare continuamente queste informazioni", si legge nel post.

La raccolta dati può essere disattivata nelle impostazioni di un utente e tutte le chiamate e la cronologia degli SMS raccolti in precedenza verranno cancellati.

La funzione è stata introdotta per la prima volta su Facebook Messenger nel 2015 ed aggiunta in seguito anche su Facebook Lite.