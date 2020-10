Facebook Dating, il servizio d'incontri di Facebook, è disponibile da oggi in Italia

Facebook Dating, la risposta della società di Mark Zuckerberg a piattaforme come Tinder, è disponibile da oggi anche in Europa ed Italia. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di Facebook, in cui è stato spiegato anche il funzionamento del sistema.

L’utilizzo è riservato agli utenti con più di 18 anni che hanno attivato l’opzione dedicata, che nelle prossime ore sarà disponibili per tutti. Il funzionamento è diverso rispetto a Tinder, con cui non condivide il sistema di swipe che consente di mettere like o dislike ad una determinata persona. Facebook infatti ha spiegato che con Dating vuole fare in modo che gli utenti interagiscano maggiormente tra di essi ed infatti quando si visualizza un profilo interessante le opzioni potranno essere tante: da un messaggio ad un commento ad una delle foto, per poi passare avanti.

Dopo tale invio, non sarà possibile né visualizzare, tanto meno contattare quel determinato profilo, a meno che l’altro utente non dimostri interesse, come avviene col sistema di “match” di Tinder.

Al momento dell’iscrizione a Dating, si dovrà creare un profilo separato da quello “classico” di Facebook, che offre un’ampia gamma di funzioni dedicate tra cui le “passioni segreti” e gli “appuntamenti video”, che si aggiungono ai classici gruppi e storie.

La privacy è garantita ed infatti Facebook ha osservato che “non suggeriremo amici di FB esistenti in Dating, né li informeremo della tua iscrizione a Dating”.

Per tutte le informazioni su Facebook Dating, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.