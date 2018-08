Facebook ci dirà quanto tempo passiamo sul social network ed Instagram

Anche Facebook, come Apple, mira a ridurre la dipendenza degli utenti da smartphone e dalla piattaforma. Il social network di Mark Zuckerberg, infatti, ha annunciato degli strumenti in stile Screen Time che aiuteranno le persone a monitorare e controllare l'utilizzo di Facebook ed Instagram, a livello di tempo.

"Oggi annunciamo dei nuovi strumenti per aiutare le persone a gestire il proprio tempo su Facebook ed Instagram. Si tratta di una dashboard delle attività, ed un promemoria quotidiano, oltre che un nuovo modo di limitare le notifiche. Abbiamo sviluppato questi strumenti sulla base della collaborazione e dell'ispirazione di esperti ed organizzazioni leader nel campo della salute mentale, oltre che accademici, ma ci siamo basati anche sui feedback della nostra community. Vogliamo che il tempo che le persone trascorrono su Facebook sia intenzionale, positivo e stimolante. La nostra speranza è che questi strumenti diano alle persone un maggiore controllo sul tempo che trascorrono sulle nostre piattaforme e promuovano anche le conversazioni tra genitori ed adolescenti circa le abitudini più adatte a loro" si legge nel post.

La dashboard delle attività mostra dei grafici a barre in cui viene indicato il tempo trascorso in ciascuna app, insieme ad una media giornaliera. Il promemoria consente di impostare un limite di tempo per ogni app e ricevere un avviso quando lo si raggiunge. Gli utenti però saranno anche in grado di ignorarlo e continuare ad utilizzare l'app.

Inoltre, sarà possibile disattivare le notifiche per periodo compresi tra 15 minuti ed otto ore per ridurre la probabilità di riaprire l'app.

Su Facebook, per accedere agli strumenti basta andare nelle impostazioni e quindi da "il tuo tempo su Facebook", mentre da Instagram bisogna andare in "attività"-

La funzione è in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile a tutti gli utenti.