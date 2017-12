Facebook è down: il social network non funziona, si moltiplicano le segnalazioni

Facebook è down e, come sempre, gli utenti sono nel panico più completo. Da qualche minuto, infatti, il social network risulta essere inaccessibile daed, ed anche da mobile risulterebbe molto difficile accedere ai contenuti.

Per i pochi fortunati che invece riescono ad accedere al News Feed, i problemi sono comunque importanti: non si riescono a visualizzare video, fotografie e post ed in alcuni casi si verificano anche caricamenti infiniti della pagina.

Come spesso accade in questi casi, l'hashtag #FacebookDown è rapidamente finito tra i trend tweet di Twitter, su cui gli utenti stanno segnalando problemi da tutti i sistemi operativi e browser. Facebook, almeno al momento non ha diffuso alcun comunicato a riguardo, ma la situazione dovrebbe comunque rientrare rapidamente, dal momento che nell'arco degli ultimi anni, la creatura di Mark Zuckerberg ci ha più volte abituato a questi blackout improvvisi.

Nel frattempo, però, non resta che leggere i simpatici tweet inviati dagli utenti su Twitter. La domanda che si fanno molti è: dal momento che sono tante le persone che utilizzano Twitter solo per segnalare #FacebookDown, cosa accadrebbe in caso di #TwitterDown?

Come sempre, vi invitiamo a segnalare i disservizi attraverso i commenti per permetterci di aggiornare la notizia.