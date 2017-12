Facebook: ecco la classifica dei contenuti più condivisi del 2017

è l'unico dei giganti della Silicon Valley a non rilasciare la classifica degli argomenti più discussi ed i contenuti più condivisi dell'anno sulle proprie pagine, ed anche in questo caso, come avvenuto per Google Spotify , le sorprese non mancano.

A stilare le classifica ci ha pensato BuzzSumo, una società di analisi che analizza l'andamento dei vari contenuti pubblicati sul social network di Mark Zuckerberg, e che ha preso in esame due miliardi di articoli e post pubblicati su Facebook durante l'anno.

I contenuti (articoli, video e blog) sono risultati i più condivisi su Facebook. Al primo posto, manco a dirlo, si è piazzata Despacito di Luis Fonsi con 22,2 milioni di condivisioni del link di YouTube, davanti a Shape of You di Ed Sheeran, comunque molto distanziato a 9,7 milioni di condivisioni. Il terzo posto lo ottiene la notizia della morte del cantante dei Linkin Park, Chester Bennington, che ha registrato 7,4 milioni di condivisioni, davanti ad un Quiz ed "I'Ve Been Crying" di Prue Nakarin.

Nella classifica dei post più rivali troviamo, per la maggior parte, video musicali amatoriali, di animali, video ricette e pratiche di bricolage, ma comunque i numeri sono più livellati rispetto alla controparte.

In calce vi proponiamo le due classifiche complete.