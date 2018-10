Facebook: ecco come capire se gli hacker hanno in mano i vostri dati

Come vi abbiamo già spiegato in questa news, Facebook ha ammesso di aver avuto il più grande problema di sicurezza della sua storia. In particolare, gli account coinvolti sono in totale 30 milioni, meno delle prime stime (90 milioni), ma comunque un numero importante. Per questo motivo, vi spieghiamo come capire se i vostri dati sono a rischio.

Per scoprire se i pirati informatici hanno avuto accesso ai vostri dati personali, vi basterà seguire questa semplice procedura:

Eseguite il login con ii vostro profilo Facebook Entrate nella pagina ufficiale legata alla vulnerabilità Scorrete verso il basso fino a quando non trovate la scritta "Il mio account Facebook è stato colpito da questo problema di sicurezza?" (in inglese) Se il vostro account non è stato compromesso, comparirà il seguente messaggio: "Sulla base di quanto abbiamo appreso finora, il tuo account Facebook non è stato colpito da questo problema di sicurezza. Se scopriremo che sono stati colpiti altri account, eseguiremo il reset dei loro token e informeremo i proprietari". Se invece i vostri dati sono finiti in mano agli hacker, il Centro Assistenza vi spiegherà quali dati sono stati compromessi. Potete vedere un esempio nello screenshot qui sotto.

Che ne pensate? Il vostro account è coinvolto? Fatecelo sapere nei commenti.