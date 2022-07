Facebook espande Horizon Worlds: arrivano il tag '18+' e i contenuti per adulti

Meta ha lanciato il Metaverso Horizon Worlds in versione beta lo scorso dicembre, mentre nuovi contenuti sono costantemente in arrivo grazie alla community. Oggi, invece, una policy di Facebook ci spiega che Meta permetterà la realizzazione di mondi "18+" destinati ai soli utenti adulti.

Stando a quanto riporta The Verge, infatti, l'azienda di Menlo Park avrebbe aggiornato la sua policy dei contenuti per includere contenuti "maturi" con un tag 18+, che indica esperienze particolarmente violente, a sfondo sessuale o che presentano spazi per il gioco d'azzardo. Fino ad ora, questo tipo di esperienze era categoricamente vietato dalla policy di Horizon Worlds.

Il portale UploadVR, inoltre, ha spiegato che Meta ha inviato una comunicazione a tutti i creatori di esperienze su Horizon chiedendo loro di specificare il pubblico di riferimento dei propri mondi, soprattutto qualora questi fossero destinati solo agli adulti. Inoltre, pare che ora sia possibile inserire contenuti a sfondo sessuale, rappresentanti alcol e droghe o legati alla violenza nei propri Metaversi, a patto però che questi ultimi vengano chiaramente etichettati come "18+".

Ovviamente, la nuova policy di Horizon Worlds non rappresenta un "liberi tutti" nel Metaverso: al contrario, i paletti imposti da Meta sono ancora tanti, perciò molti contenuti restano impossibili da portare nell'universo digitale di Facebook. Per esempio, la policy sul nudo spiega che sono ammessi "contenuti di quasi-nudità, immagini di persone in posizioni allusive o in un ambiente che suggerisce il loro impegno in azioni sessuali", ma vieta categoricamente la pornografia, nonché i "contenuti di nudo esplicito, le rappresentazioni di persone in posizioni chiaramente esplicite e i mondi sessualmente provocanti o allusivi".

Lo stesso vale anche per la rappresentazione di alcolici e sostanze stupefacenti nel Metaverso: benché possano esistere "mondi virtuali dedicati alla promozione del consumo di marijuana, alcolici, tabacco o altre attività con regolazioni basate sull'età (come il gioco d'azzardo)", sono proibite "la promozione delle droghe illegali e l'abuso e la prescrizione di quelle legali". Per quanto riguarda la violenza, invece, resta il blocco alle violenze nella vita reale trasmesse nel Metaverso, anche se i "contenuti di finzione, anche intensa o eccessiva", sono consentiti.