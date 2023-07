Facebook si evolve ancora: i video diventano ancora più importanti

Originariamente, lo scopo di Facebook era molto diverso da quello che ha oggi, mettendo in contatto milioni di persone differenti come oggi ma puntando su altri metodi. Negli ultimi anni, infatti, sono stati i video a invadere la piattaforma e a conquistare nuovi e vecchi utenti.

Proprio sui video si concentrerà in futuro il lavoro della compagnia e non stupisce affatto che anche Facebook continuerà a migliorare e a offrire un'esperienza sempre più "videocentrica", soprattutto dopo il lancio di Threads, che assumerà sempre più centralità nell'offerta testuale dell'azienda.

L'ultimo aggiornamento di Meta sulle funzionalità di Facebook conferma proprio questo aspetto, annunciando novità proprio sull'esperienza di fruizione video. La prima riguarda l'implementazione di un nuovo collegamento rapido che, accanto alla tab Home, consentirà di passare a una sezione dedicata esclusivamente ai video: dov'è la novità, vi starete chiedendo. Ebbene, attualmente la tab si chiama "Watch", quindi con "Video" si vuole andare a cambiare un po' l'identità di questa sezione, dando un messaggio ancora più specifico sulla sua funzione e su cosa serba al suo interno.+



Oltre a ciò, cambierà anche l'organizzazione della sezione per dare maggiore risalto ai contenuti consigliati su "Esplora", probabilmente per renderla ancora più simile all'offerta di Instagram e convincere anche i più scettici a indugiare qualche minuto in più sulla proposta multimediale di Facebook.

Tra le altre novità, avremo la possibilità di sfruttare un nuovo strumento di editing e caricamento dei video, più simile a quanto già visto con i Reels di Instagram e che consentirà anche di caricare video in HDR, migliorando la qualità generale della visione per i contenuti e i dispositivi compatibili.

Nel frattempo, ricordiamo che crescono i timori sulla nuova app di Meta. L'entusiasmo per Threads sembra diminuire di giorno in giorno: riuscirà a sopravvivere davvero a Twitter?