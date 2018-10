Facebook: la falla di sicurezza ha colpito 5 milioni di account europei

Arrivano i primi dati ufficiali sull'impatto avuto dalla falla di sicurezza che ha colpito 90 milioni di account Facebook a livello mondiale e che ha costretto la compagnia a disconnettere da tutti i profili coinvolti.

Il commissario europeo per la giustizia, Vera Jourova, parlando con l'agenzia francese AFP ha fatto un primo punto sull'impatto registrato sugli account europei.

Secondo la stessa, il totale di account europei interessati sarebbe pari a 5 milioni, ma sui dati a cui hanno avuto accesso gli hacker l'allerta resta alta. "Ne saprò di più in qualche ora o qualche giorno. Da quello che si sa, cinque milioni di europei sono stati toccati su 50, che è un numero incredibile" ha affermato la Jourova, la quale ha sottolineato come nonostante la difficile gestione di un'emergenza di questo genere, Facebook è tenuta a garantire la sicurezza dei propri utenti dal momento che "raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce".

Al momento non sono note le prossime mosse della Commissione Europea; qualche giorno fa si parlava di una possibile multa da 1,6 miliardi di Euro, ma ad oggi non sono arrivate notizie da questo fronte.

Per verificare se l'account è stato o no vittima della vulnerabilità, vi rimandiamo alla nostra guida.