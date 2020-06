Facebook: in fase di test l'integrazione di Wikipedia nei risultati di ricerca

TechCrunch riferisce che Facebook ha dato il via ai test per una nuova funzionalità che prossimamente potrebbe arrivare sulla versione desktop del social network. La società di Mark Zuckerberg, nello specifico, starebbe provando l'integrazione delle pagine Wikipedia nei risultati di ricerca, come mostrato nello screenshot.

I colleghi di TechCrunch hanno ad esempio cercato Donald Trump su Facebook e nella colonna di destra si sono ritrovati un pannello simile a quello che viene mostrato su Google, contenente le foto del Presidente degli Stati Uniti, una breve biografia, le informazioni essenziali quali città di nascita, data ed il coniuge, ed un link per aprire la biografia Wikipedia completa.

Non sappiamo il motivo per cui Facebook stia provando questo sistema, ma è probabile che rientri negli sforzi del social di combattere le fake news, oltre che per evitare che le persone lascino le proprie pagine per cercare maggiori informazioni su personaggi famosi e politici.

Facebook, in una dichiarazione rilasciata a TechCrunch, ha affermato che la feature è in fase di test su web, ma anche sull'app iOS con alcuni utenti. Non è chiaro quanto durerà questo programma pilota, tanto meno in che modo siano stati scelti i partecipanti, ma si tratta senza dubbio di un'aggiunta molto interessante.