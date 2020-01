Facebook 'festeggia' il Data Privacy Day; Nel frattempo emerge lo scandalo Avast

Domani 28 gennaio 2020 sarà il Data Privacy Day, una giornata nata per aumentare la consapevolezza delle persone riguardo alla sicurezza informatica e al trattamento dei dati personali. Facebook ha quindi iniziato a mostrare il relativo avviso, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia.

Peccato che non tutto stia andando come previsto. Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget e da MSPowerUser, proprio in queste ore il noto antivirus Avast è al centro di uno scandalo legato alla vendita dei dati degli utenti. In particolare, le accuse mosse alla società dietro al popolare antivirus sono quelle di aver "passato" i dati degli utenti all'azienda controllata Jumpshot e di averli venduti ad altre società, a volte per milioni di dollari.

Tra i dati coinvolti, ci sarebbero gli acquisti effettuati online, la cronologia dei siti Web visitati e persino delle posizioni tramite Google Maps. Sembra che tra le aziende coinvolte ci siano anche Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora e Loreal. Microsoft ha affermato di non avere accordi attivi con Jumpshot. Google non ha invece ancora commentato l'indagine (effettuata originariamente da Motherboard e PCMag).

Insomma, dopo i problemi di privacy relativi alle estensioni per Google Chrome e Mozilla Firefox, Avast è al centro di un altro scandalo. In ogni caso, sembra che attualmente l'antivirus stia correttamente chiedendo agli utenti se vogliono o meno condividere i dati.

Se avete installato Avast su Windows, potete controllare le vostre impostazioni aprendo l'antivirus e recandovi nel percorso Menu > Impostazioni > Privacy personale. Qui troverete le voci legate alla "condivisione dei dati sull'utilizzo con terze parti".