Facebook festeggia l'Emoji Day in anticipo: lanciate le Soundmojis su Messenger

Nella giornata odierna abbiamo già parlato dell’Emoji Day che si terrà domani, vedendo le emoji più utilizzate dagli italiani secondo le analisi di Samsung. Anche altre aziende, però, si stanno muovendo per “celebrarla”: tra queste c’è Facebook che, su Messenger, ha lanciato le nuove Soundmojis, ovvero le emoji che riproducono suoni all’invio.

Come annunciato nella newsroom di Messenger, una Soundmoji è un’emoji che comprende anche una breve clip audio che può trattare applausi 👏, un rullo di tamburi 🥁, delle risate malvagie 👻 quando si invia un fantasmino o, addirittura, delle clip sonore esclusive da programmi TV e film come Brooklyn Nine-Nine, oltre che artisti musicali selezionati. La libreria di suoni disponibili ora conta 27 Soundmoji ma, come ci si può aspettare, verrà ampliata regolarmente con nuovi effetti sonori tutti legati alle emoji.

Per utilizzarle basta accedere all’applicazione di messaggistica Messenger, avviare una chat e premere sulla faccina sorridente accanto allo slot del messaggio che, come sempre, permette di accedere a sticker, gif ed emoji. Da lì basterà selezionare l’icona dell’altoparlante e poi selezionare la Soundmoji voluta ascoltando anche la sua anteprima, e il gioco è fatto! Insomma, una piccola novità facile da usare che sicuramente farà piacere, garantendo magari qualche risata inaspettata tra amici.

A proposito di Facebook, il colosso di Mark Zuckerberg a fine giugno ha lanciato Bulletin, piattaforma dedicata alle newsletter pensata per giornalisti e scrittori indipendenti.