Facebook più forte del sistema anti-tracciamento di iOS: ricavi in crescita del 101%

Facebook si dimostra più forte del blocco del tracciamento di iOS 14, introdotto lo scorso Aprile e che ha suscitato non poche polemiche e perplessità da parte del social network. Il tanto temuto impatto sui conti trimestrali, infatti, non sembra esserci stato.

Il gigante di Menlo Park infatti ha fatto registrare una trimestrale importante, con un fatturato a 29 miliardi di Dollari e profitti in crescita del 101% a 10,4 miliardi di Dollari.

In aumento anche gli utenti attivi su Facebook, Whatsapp ed Instagram: l'incremento è stato del 12% rispetto allo scorso anno e complessivamente attualmente ogni giorno sono attive sulle tre app 2,76 miliardi di persone. Il CEO del gruppo, Mark Zuckerberg, si è detto "entusiasta di vedere le nostre iniziative per creator, community, commercio ed altro unirsi per iniziare a dare vita alla visione del metaverse".

Ovviamente, la principale fonte di entrate per Facebook è comunque rappresentata dalla pubblicità, dov'è stata registrata una crescita del 47% su base annua, il tutto nonostante le modifiche introdotte da Apple. Il CFO David Wehner comunque ha invitato tutti ad aspettare prima di cantare vittoria ed ha osservato che un impatto maggiore sulle entrate pubblicitarie potrebbe farsi sentire nel terzo trimestre a causa dei prossimi aggiornamenti di iOS.

Le ultime indicazioni però parlano del 25% degli utenti iOS che ha disabilitato il monitoraggio delle app di terze parti, e tale percentuale potrebbe aumentare ulteriormente entro la fine del 2021.