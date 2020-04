Facebook Gaming disponibile sul Google Play Store di Android: ecco come funziona

Dopo le indiscrezioni di questa mattina, Facebook ha annunciato il lancio di Facebook Gaming, la nuova applicazione per gli streamer che può essere scaricata dal Google Play Store di Android.

"Da tempo la nostra community di streamer in tutto il mondo ha chiesto di poter avere un'app per Facebook Gaming. Siamo entusiasti di potere annunciare che ora è disponibile su Google Play", ha dichiarato Vivek Sharma, Vice President di Facebook Gaming. "Stiamo realizzando luoghi per diverse community di gioco, dentro e fuori Facebook. L'app di Facebook Gaming è un ottimo esempio della rinascita del gioco su Facebook negli ultimi anni, e abbiamo appena iniziato".

Di seguito il link per il download:

Gli utenti potranno guardare video di gaming dei proprie streamer preferiti, ma anche giocare agli instant game direttamente dall'app senza doverne scaricare altre. Sarà inoltre possibile connettersi a gruppi di gaming.

L'app standalone comprende anche funzionalità specifiche per il gioco, come la possibilità di trasmettere giochi in diretta Facebook direttamente al proprio telefono.

Facebook ha anche annunciato che la versione iOS dell'app è in fase di realizzazione, ma non ha specificato quando sarà disponibile. Questa mattina si parlava di un lancio prossimo in quanto legata all'approvazione da parte della società americana, ma nel comunicato non c'è traccia.