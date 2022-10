Facebook ancora nei guai: sotto accusa dalla FTC, Zuckerberg dovrà testimoniare

A fine agosto, vi abbiamo spiegato che il CEO di Facebook Mark Zuckerberg non avrebbe testimoniato nell'ambito del caso Cambridge Analytica, dal momento che Meta era riuscita a concludere il processo con un patteggiamento a poche ore dalla deposizione del suo "Numero Uno". Oggi, però, pare che Zuckerberg dovrà testimoniare in un altro processo.

L'azione giudiziaria vede Meta contrapposta alla FTC americana, ovvero alla Federal Trade Commission di Washington, la quale ha fatto causa al gigante dei social network lo scorso luglio, nel tentativo di bloccare l'acquisto da parte di Facebook di Within Unlimited, un'azienda relativamente piccola, responsabile dell'app Supernatural, un popolare software per allenamenti e esercizi fisici in VR.

Stando a quanto riporta Reuters, Zuckerberg è tra i 18 testimoni della FTC, perciò sarà costretto a presentarsi di fronte alle autorità giudiziarie americane ed a parlare dell'acquisizione risalente allo scorso luglio. Un evento relativamente minore, se non fosse che negli ultimi mesi Meta ha cercato di evitare il più possibile che i suoi vertici rilasciassero dichiarazioni legali in tribunale, soprattutto dopo le scuse del CEO di Facebook davanti al Congresso degli Stati Uniti, risalenti al 2018 e che hanno peggiorato l'immagine dei Meta in tutto il mondo.

Inoltre, la deposizione di "Zuck" non verterà solo sull'acquisto di Within Unlimited da parte di Meta, ma anche sulla strategia VR di Facebook in generale, perciò potrebbe rivelarsi decisamente interessante per capire le strategie dell'azienda riguardo alla realtà virtuale e al Metaverso, specie alla luce degli annunci del Meta Connect di inizio ottobre.

Intanto, comunque, uno statement della FTC accusa Meta di aver tentato di "comprare illegalmente" Within Unlimited, spiegando che "anziché competere basandosi sul merito, Meta sta cercando di comprare tutti i suoi rivali e raggiungere la vetta nel settore VR". Il colosso di Menlo Park, invece, ha risposto alle accuse spiegando che "si tratta di semplici speculazioni, non di evidenze fattuali".