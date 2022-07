Facebook nei guai: Meta è stata denunciata da... Meta

Ormai da qualche settimana sappiamo che Meta naviga in cattive acque a causa della contrazione dei guadagni, dei tagli del personale e delle dimissioni di alcuni dirigenti. Oggi, a questi problemi si aggiunge una causa legale contro l'azienda di Mark Zuckerberg intentata nientemeno che da... Meta.

Avete capito bene: Meta è stata denunciata da Meta per il fatto di chiamarsi "Meta". Facciamo un passo indietro: quando Facebook ha cambiato nome in Meta, lo scorso ottobre, la notizia è stata un fulmine a ciel sereno per moltissimi utenti e per diverse altre compagnie. Tra queste vi era META, o Meta.is, una compagnia specializzata in installazioni artistiche.

Ebbene, nelle scorse ore Meta.is ha denunciato la ex-Facebook per aver violato il suo trademark, spiegando che il cambio di nome della compagnia di Menlo Park avrebbe violato un brevetto depositato dalla compagnia artistica stessa. Sul sito web dell'azienda troviamo una nota che spiega che "Il 28 ottobre 2021, Facebook ha sequestrato il marchio e il nome META, nel quale abbiamo posto il nostro sangue, il nostro sudore e le nostre lacrime per dodici anni".

Il post spiega anche che "dopo otto mesi di negoziazioni con Facebook, in buona fede e senza alcun risultato, non abbiamo altra scelta che dare inizio ad una causa legale contro l'azienda". Secondo Meta.is, il problema di avere lo stesso nome dell'azienda fino ad ottobre nota come Facebook è che quest'ultima sarebbe stata coinvolta in troppi scandali nel corso del tempo, al punto da "macchiare" il nome Meta anche per le altre aziende che lo condividono.

La compagnia, infatti, spiega che "Meta.is non può più fornire beni e servizi con il marchio META, perché ciò porterebbe i consumatori a credere per errore che Meta.is, i suoi servizi e i suoi beni siano un'emanazione delle offerte di Facebook e che Meta.is sia associata alla tossicità a cui anche Facebook è indissolubilmente legata".