Facebook nei guai: tre nuove indagini sulla privacy in un solo giorno

Nel giorno in cui Facebook ha annunciato di aver accantonato 5 miliardi di Dollari per la possibile multa da parte della SEC a seguito dei problemi con la privacy, piovono cause sul social network di Mark Zuckerberg.

Nella giornata di ieri infatti il gigante dei social networking è stato interessato da tre indagini sulle sue pratiche per la protezione della privacy, che concludono un mese particolarmente tumultuoso, condito dalla memorizzazione di 1,5 milioni di indirizzi email senza il consenso degli utenti.

La prima indagine è arrivata dall'autorità irlandese per la protezione dei dati, che ha esaminato la violazione di "centinaia di milioni" di password utente di Facebook ed Instagram che sono state archiviate in chiaro sui server. La società sarà oggetto di indagine come previsto dalla legge europea sul GDPR, e potrebbe incappare in una multa salatissima calcolata sulle entrate globali.

Successivamente è toccato alle autorità canadesi, che hanno comunicato la violazione delle rigide leggi sulla privacy da parte della società americana. L'ufficio del garante ha dichiarato che intende portare Facebook davanti alla corte federale per costringere la compagnia a correggere le sue "gravi violazioni" della normativa sulla riservatezza. L'apertura del fascicolo è arrivata all'indomani dello scandalo Cambridge Analytica e che ha interessato oltre 600.000 profili canadesi.

Infine, a Facebook è anche stata notificata una terza indagine, da parte del procuratore generale di New York, Letitia James e riguardante la raccolta non autorizzata di 1,5 milioni di indirizzi di posta elettronica degli utenti, che il social network ha utilizzato per la verifica del profilo. "E' tempo che Facebook sia ritenuto responsabile per come gestisce le informazioni personali dei consumatori" ha affermato James in una dichiarazione, secondo cui "Facebook ha ripetutamente dimostrato una mancanza di rispetto per le informazioni dei consumatori".

Il portavoce di Facebook ha affermato che i legali sono già al lavoro per rispondere a tutte le domande.

Il titolo nel frattempo è crollato in borsa, dove ha perso il 6%.