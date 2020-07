Facebook guarda al mercato musicale: accordo con le major per i video

Facebook a quanto pare sarebbe pronta ad entrare nel mercato musicale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il social network di Mark Zuckerberg avrebbe siglato un accordo con le major per la pubblicazione sulla piattaforma dei video musicali degli artisti.

La partnership riguarda le tre etichette discografiche più importanti: Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group. Al momento la firma sui contratti ancora non è stata annunciata in via ufficiale, ma Bloomberg sostiene che l'indiscrezione proviene da una fonte affidabile che ha preferito restare privata.

Facebook in questo modo andrebbe ad occupare un mercato dominato da YouTube, dove i video musicali sono tra i più visti della piattaforma. Non si tratta di una prima assoluta in quanto in precedenza la piattaforma social aveva siglato un accordo con i titolari dei diritti d'autore per consentire ai creator di utilizzare determinate tracce audio come sottofondo per i loro video.

Bloomberg riferisce anche che Facebook avrebbe contattato alcuni artisti ed etichette musicali per l'acquisizione di diritti esclusivi sulla pubblicazione di determinati video musicali. Si sarebbe parlato anche di esclusive temporanee, e la società di Menlo Park avrebbe messo sul piatto anche la possibilità di sostenere costi di produzione e promozione, allo scopo di incrementare le visualizzazioni.