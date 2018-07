Facebook: in arrivo gli avvisi contro i troll russi su Messegner

Il web è un posto che a volte si rivela molto pericoloso, afflitto dalla piaga delle truffe, delle fake news, dei troll e degli account rubati. Lo sanno molto bene Facebook e Twitter, due delle principali "vittime" di queste realtà, all'interno delle quali i problemi sopra citati dilagano e si diffondo di utente in utente.

Fino ad oggi sono state numerose le contromisure adottate dai colossi dell'industria: Facebook ha fatto scendere in campo l'intelligenza artificiale, in grado di riconoscere i post fasulli; Twitter blocca circa un milione di account al giorno, per contenere il fenomeno dell'hate speech e delle notizie false; anche WhatsApp, protagonista di alcuni spiacevoli episodi che purtroppo hanno portato alla morte di numerose persone, cerca di combattere a modo suo questi inconvenienti, tramite un filtro anti fake news.

Ora il social network creato da Mark Zuckerberg ha in mente un'altra feature in grado di ostacolare ancor di più la diffusione dei troll e delle truffe: si tratta di una nuova funzionalità di Messenger, che vi avviserà nel caso in cui un troll russo o un account falso riuscissero, per quale motivo, a contattarvi tramite un messaggio privato. L'avviso vi notificherà da quale paese sta digitando il presunto account fake, se l'accesso è stato fatto tramite un numero di telefono e se l'utente in questione è riuscito o meno a fingersi uno dei vostri contatti. L'algoritmo è infatti in grado di riconoscere un account fake da uno legittimo, a patto che abbiano lo stesso nome.

Dalya Browne di Facebook commenta così l'arrivo di questa nuova feature: "Stiamo testando una nuova funzionalità, che permette agli utenti di ottenere più informazioni sugli account con i quali non hanno mai stabilito alcuna connessione su Messenger. Queste info permetteranno alle persone di prendere decisioni più appropriate nei confronti di chi le contatta".