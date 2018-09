Facebook: in pochi mesi il 44% dei giovani americani ha cancellato l'applicazione

Un nuovo studio mostra che molti giovani americani si stanno allontanando dall'app Facebook o stanno modificando le impostazioni legati alla privacy. Infatti, gli ultimi scandali che hanno coinvolto la società di Mark Zuckerberg stanno abbassando la fiducia delle persone nell'azienda.

Secondo lo studio del Pew Research Center, il 54% degli utenti di Facebook dai 18 anni in su ha modificato le proprie impostazioni sulla privacy in seguito alla questione Cambridge Analytica. Lo studio rileva inoltre che circa il 42% degli utenti di Facebook ha scelto di prendersi una pausa dalla piattaforma social. Questa può durare anche mesi, con un quarto degli utenti americani che hanno scelto di eliminare del tutto l'app di Facebook nel corso dell'ultimo anno.

In particolare, il 44% degli utenti più giovani (dai 18 ai 27 anni) ha eliminato l'app negli ultimi mesi, mentre solamente il 12% degli utenti con 65 anni o più ha fatto lo stesso. Tuttavia, molti degli utenti più anziani ha comunque sistemato le loro impostazioni legate alla privacy.

Facebook ha apportato numerose modifiche alle sue politiche sulla privacy all'inizio di quest'anno, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Ciò ha reso più facile per gli utenti scaricare una copia dei dati raccolti da Facebook, anche se Pew rileva che solo il 9% degli utenti di Facebook ha utilizzato questa funzione.

"Nonostante non siano molti, questi utenti sono estremamente attenti alla privacy", ha scritto in merito il ricercatore Andrew Perrin. "Circa la metà degli utenti che hanno scaricato i propri dati personali da Facebook (il 47%) ha cancellato l'app dal proprio telefono cellulare".

Insomma, sembra non essere un buon periodo per Facebook, anche se molti utenti si stanno spostando su Instagram, sempre di proprietà di Zuckerberg & Co. Fatto che sembra quasi un paradosso.