Facebook: in test una nuova sezione notizie che mette gli amici al primo posto

sta attualmente sperimentando una nuova configurazione che prevede la presenza di due sezioni notizie separate. Una dedicata ai post generati dalle pagine e una per i post pubblicati dagli amici.

Sotto questa disposizione, il principale feed di notizie è ancora popolato da cose condivise da amici e familiari, così come le pubblicità, mentre i post condivisi dalle pagine vengono invece spostati in un feed secondario. Un portavoce di Facebook a riferito che "Le persone ci hanno detto che vogliono un modo più semplice per visualizzare i messaggi di amici e familiari, quindi stiamo testando due feed separati"



Le prove sono iniziate la settimana scorsa ma il giornalista slovacco Filip Struhárik ha riferito al The Guardian che "Le pagine stanno avendo un drammatico calo di visite, la portata di alcune pagine è calata giovedì e venerdì per due terzi rispetto ai giorni precedenti". Questo numero è stato confermato anche dal servizio analitico CrowdTangle, che ha mostrato come le pagine Facebook popolari slovacche abbiano visto ridursi dai due terzi ai tre quarti le visite sulle pagine.

Questa potrebbe essere una brutta notizia per i punti vendita che si affidano fortemente al traffico di Facebook ma un portavoce dell'azienda di Zuckerberg, ha riferito che, ad oggi, non ci sono piani per ampliare ulteriormente questo test (il test è in atto solo in Bolivia, Guatemala, Cambodia, Slovakia, Serbia e Sri Lanka).