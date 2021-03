Facebook indagata per possibile discriminazione nei salari e nelle promozioni

Giusto poco più di un mese fa Google ha dovuto pagare 3,8 milioni di Dollari a oltre 5.500 dipendenti per discriminazione nei salari, ma ora sarebbe il turno di Facebook: la società statunitense sarebbe attualmente indagata per avere applicato bias (o pregiudizi) nei salari e nelle promozioni.

L’agenzia di stampa Reuters ha infatti riportato che la Commissione per le pari opportunità (EEOC) starebbe esaminando alcune accuse presentate dal dipendente Oscar Veneszee, Jr. secondo cui il colosso di Mark Zuckerberg avrebbe discriminato candidati e dipendenti neri promuovendo stereotipi razziali.

La EEOC al momento non ha ripreso o mosso accuse particolari ai danni dell’azienda, ma l’indagine è comunque attualmente in corso. Va notato che quest’ultima potrebbe anche non produrre risultati relativi ad alcun illecito da parte di Facebook, o in caso contrario potrebbe aprire la strada a una possibile azione legale collettiva.

Sia l’agenzia che Facebook Inc. non hanno rilasciato dichiarazioni al riguardo, ma il rapporto sulla diversità rilasciato l’anno scorso dall’azienda ha mostrato che essa è ancora al di sotto del suo obiettivo di avere il 50% della sua forza lavoro da gruppi sottorappresentati entro il 2024, sebbene abbia registrato una crescita del 2,3% tra 2019 e 2020.

Nel mentre la piattaforma di Zuckerberg ha pubblicato uno spot pubblicitario per promuovere le pubblicità personalizzate, rilanciando così la diatriba con Apple che, con iOS 14.5, ha reso obbligatoria la richiesta di consenso per il tracciamento degli utenti.