Facebook ha iniziato a nascondere il numero di mi piace e reactions dai post

Dopo Instagram, che da qualche mese ha iniziato a nascondere i like, anche Facebook ha deciso di seguire la stessa linea. Come ampiamente preannunciato qualche settimana fa, dal social network di Mark Zuckerberg inizieranno a sparire i like. Alcuni utenti però segnalano che il test sarebbe già iniziato.

Le segnalazioni, riportate da TechRadar, provengono dall'Australia, dove un numero crescente di iscritti alla piattaforma social nei prossimi giorni non visualizzerà più il totale dei "mi piace" per ogni post.

Il funzionamento sarà lo stesso di Instagram: non sarà infatti possibile vedere il contatore dei like dai post di altre persone, mentre nei propri si. Lo stesso varrà anche per le reactions e le visualizzazioni dei video pubblici.

Attraverso questa novità Facebook intende puntare maggiormente sui contenuti di qualità ma vuole anche eliminare la pressione mentale causata dal contatore dei like, che in alcuni casi potrebbe spingere gli utenti ad apprezzare un determinato contenuto solo sulla base del numero di mi piace che ha ottenuto.

La feature è in fase di sperimentazione solo in Australia e come detto poco sopra coinvolgerà un numero crescente di persone nelle prossime settimane. Al momento non è arrivata alcuna indicazione in merito ad una possibile estensione anche altrove, tra cui l'Italia dove i like alle foto di Instagram sono spariti da tempo.