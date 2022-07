Facebook e Instagram bloccati in Europa? Potrebbe avvenire tra qualche settimana

L’Unione Europea nei prossimi mesi estivi potrebbe decidere per un blocco di Facebook e Instagram a causa di una pesante decisione adottata dall'Irlanda relativamente al trasferimento dei dati degli utenti e delle piattaforme social verso gli Stati Uniti: per la tutela della privacy, i social potrebbero salutarci.

Come riportato da Politico, nella giornata di giovedì 07 luglio 2022 la Irish Data Protection Commission ha informato la corrispondente autorità dell’UE che bloccherà l’invio di dati degli utenti iscritti a servizi firmati Meta dall’Europa agli Stati Uniti. Considerato che l’Irlanda è stata per anni l’ultimo appoggio legale per trasferire tali informazioni nel mezzo delle battaglie giudiziarie con il Vecchio Continente, ora ci si potrebbe muovere davvero verso una chiusura di Facebook e Instagram.

La Commissione ha infatti inviato il documento riguardante la decisione presa a tutte le istituzioni europee, le quali hanno un mese per esprimere il loro parere in merito. Trascorso tale periodo di tempo, la chiusura dei social Meta potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

Un portavoce della DPC irlandese ha confermato tutto ciò, ma non è mancata una risposta da parte di Meta: “Questa bozza di decisione, che è soggetta a revisione da parte delle autorità europee per la protezione dei dati, si riferisce a un conflitto tra le leggi dell'UE e degli Stati Uniti che è in fase di risoluzione. Accogliamo con favore l’accordo tra UE e USA per un nuovo quadro giuridico che consentirà il continuo trasferimento di dati oltre i confini e prevediamo che questo quadro ci consentirà di mantenere collegate famiglie, comunità ed economie”.

Lo studio, secondo Politico, intende essere conciliante piuttosto che causa ulteriore di distacco tra Meta e le autorità europee. Staremo quindi a vedere come si evolverà la questione.

Qualche giorno fa, invece, Meta ha chiuso il progetto crypto Novi.