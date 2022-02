Facebook e Instagram chiudono in Europa? Alcuni politici commentano

Non si parla d'altro in ambito tech: Meta ha minacciato di chiudere Facebook e Instagram in Europa nel caso non si intervenga in materia di trasferimento dei dati. Il dibattito relativo a quanto sia probabile una decisione di questo tipo da parte di Zuckerberg e soci è particolarmente acceso e non sono mancati commenti da parte di alcuni politici.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, in seguito al diffondersi della notizia a livello globale, due alti esponenti della politica europea hanno rilasciato delle dichiarazioni in merito a questa eventualità. Più precisamente, Robert Habeck (vicecancelliere del Governo tedesco) e Bruno Le Maire (Ministro dell'economia e delle finanze della Francia) hanno di fatto lasciato intendere che accoglierebbero positivamente l'eventuale chiusura di Facebook e Instagram in Europa.

Infatti, Habeck ha affermato di aver lasciato i social network come Facebook da ormai quattro anni in seguito a un attacco hacker relativo al suo account, sottolineando che da quel momento in poi la vita è stata fantastica. Le Maire ha invece dichiarato che l'Europa non è intenzionata a "sottostare" alle richieste di Zuckerberg e soci, spiegando che se i Paesi europei andranno d'accordo riusciranno a non venire "intimiditi" da una cosa simile.

Insomma, la politica sembra aver risposto in modo deciso a quanto emerso relativamente alla possibile chiusura di Facebook e Instagram in Europa. C'è da dire che un buon numero di persone si sta ancora chiedendo se quella di Meta sia "un'esagerazione" o meno. Staremo a vedere: solamente il tempo potrà dirci come si evolverà la situazione.