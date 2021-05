Facebook ed Instagram, disponibile la funzione per nascondere il numero di like

Dopo vari test condotti negli ultimi anni, Instagram e Facebook hanno annunciato il lancio ufficiale dell'opzione che, direttamente dalle impostazioni dei profili, consente di nascondere il conteggio dei like ottenuti dai post.

Come nascondere il numero dei like da Instagram

Partendo da Instagram, la procedura è la seguente:

Apri l'app

Vai sul tuo profilo

Fai tap sull'icona delle tre righe

Apri il pannello "Impostazioni"

Spostati nel tab "Privacy"

Qui sotto "Post" è presente il toggle "Nascondi il conteggio di like": disattivandola non si vedrà più il contatore, ma sono disponibili anche delle impostazioni avanzate per applicare filtri aggiuntivi.

Come nascondere il numero dei like da Facebook

Su Facebook l'arrivo è previsto nelle prossime settimane, e l'attivazione dell'opzione avverrà in questo modo:

In basso a destra fai tap sull'icona con le tre linee

Scorri fino a "Impostazioni e Privacy" e fai tap su "Impostazioni"

Qui basterà andare nelle impostazioni del News Feed e quindi in "Reaction Counts" disattivare le reactions per i post.

Il rollout per tutti avverrà nel corso delle prossime settimane, ma si tratta senza dubbio di una novità molto interessante che sarà accolta calorosamente da molti utenti, che in passato avevano promosso la scelta di Instagram di nascondere il conteggio dei like in quanto permette agli altri utenti della piattaforma di soffermarsi maggiormente sui contenuti piuttosto che esclusivamente sul contatore.