Facebook e Instagram down: Elon Musk ironizza con una frecciatina su X

Elon Musk non perde il suo carattere ironico nemmeno dopo una causa da 128 milioni intentata dagli ex-dirigenti di Twitter nei suoi confronti. Al contrario, nelle scorse ore l'ex-CEO di X ha sfruttato i problemi odierni di Facebook, Threads e Instagram per ironizzare sui social network della concorrenza, elogiando al contempo il suo X.

Con un post su X, infatti, Elon Musk si è preso gioco di Meta per i problemi che si sono verificati a Facebook e Instagram nel pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo. Nel post, stranamente breve per gli standard del tycoon sudafricano, possiamo leggere le seguenti parole: "se stai leggendo questo post, significa che i nostri server stanno funzionando". Una frecciatina ai problemi dei server di Meta delle ultime ore, insomma.

Ha fatto eco a Musk la CEO di Twitter-X Linda Yaccarino, che in un altro post su X ha scritto: "prova, prova, prova... Affermativo: tutto funziona perfettamente qui su X!". Successivamente, la Numero Uno di Twitter ha ricondiviso un meme postato dall'ereditiera e celebrity Paris Hilton, che mostra una GIF della star mentre corre verso la sua auto e che presenta la didascalia "tutti noi mentre corriamo su X per vedere se Instagram non funziona". Potete dare un'occhiata al divertente post in calce a questa notizia.

Fortunatamente, i problemi a Facebook, Instagram, Threads e Messenger non sono durati a lungo: al contrario, questi ultimi sembrano ormai già essersi risolti in gran parte del mondo. In un post della newsroom di Meta su X, pubblicato alle 18:35 di oggi, infatti, possiamo leggere che "siamo al corrente che alcune persone hanno avuto dei problemi ad accedere alle nostre app negli ultimi minuti. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente sia stato causato dal problema e vi ringraziamo per la vostra pazienza: il nostro team ha lavorato velocemente per risolvere!".