Facebook e Instagram down: utenti non possono accedere, 17 settembre 2020

Se non riuscite ad usare Facebook o Instagram in questo momento, non siete i soli. Infatti, i servizi offerti dall'azienda di Mark Zuckerberg non funzionano per molti utenti. Ci sono segnalazioni anche dall'Italia, quindi anche il nostro Paese sembra essere coinvolto nel down. In ogni caso, quest'ultimo sta causando grattacapi a molte persone.

Infatti, come potete vedere sul sito Web Downdetector, ci sono decine di migliaia di segnalazioni relative a disservizi legati a Facebook. Il down sembra essere partito attorno alle ore 19:50 e sta continuando a causare problemi agli utenti al momento in cui scriviamo, ovvero circa un'ora dopo. Noi non abbiamo riscontrato particolari problemi attorno alle ore 20:50, ma le segnalazioni non si stanno fermando.

Dando un'occhiata alla mappa di Dowdetector, tra i Paesi più colpiti sembrano essere Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Polonia. Tuttavia, effettuando uno zoom si possono notare delle zone gialle anche in Italia, tra cui si segnalano città come Milano, Roma, Napoli e Catania. I disservizi sembrano però essere diffusi un po' ovunque, considerando che ci sono segnalazioni provenienti, ad esempio, anche da Francia, Spagna e Portogallo.

La situazione è più o meno la stessa per quanto riguarda Instagram. In quest'ultimo caso, le zone rosse sono più diffuse e iniziano a "crearsi" anche in Italia. Inutile dire che su Twitter sono già attivi gli hashtag #facebookdown e #instagramdown.