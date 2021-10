Facebook e Instagram sempre più integrati: arriva il cross-posting di foto e video

Di recente, Facebook ha mosso molti passi verso l'integrazione con Instagram, ad esempio mostrando i reel di Instagram nella sua homepage. A quanto pare, però, il social si sta evolvendo anche verso un'altra direzione, ovvero quella di permettere agli utenti di postare contemporaneamente su entrambe le piattaforme proprietarie di Mark Zuckerberg.

La compagnia, infatti, sta pubblicando una feature che permette agli utenti di postare i propri aggiornamenti sia su Facebook che su Instagram, a patto che contengano delle immagini o dei video. La funzione è stata pensata per chi è attivo su entrambe le piattaforme, in modo da non dover pubblicare gli stessi contenuti per due volte, ma al contempo serve al colosso di Menlo Park per assicurare un flusso costante di contenuti su Instagram, che ha perso quote di mercato in favore di Snapchat e TikTok.

Facebook, secondo quanto riporta TechCrunch, ha detto che la nuova funzione ha iniziato il rollout all'inizio del mese di ottobre, benché essa non sia ancora stata annunciata ufficialmente. Comunque, secondo la compagnia essa è solo un test aperto a poche persone, scelte casualmente tra coloro che hanno collegato il proprio account Facebook ad un profilo personale, aziendale o creator su Instagram.

Se siete tra i fortunati che hanno ricevuto la feature in anteprima, la potete vedere nel box di creazione di un nuovo post su Facebook. Cliccandovi sopra o toccandola, verrete portati ad una nuova finestra che vi permetterà di postare in contemporanea il contenuto anche su Instagram.

Al momento, comunque, la feature è piuttosto limitata: essa funziona solo con foto e video singoli o album da meno di dieci immagini, mentre per alcuni formati particolari, cone le GIF, i sondaggi o persino gli album con più di dieci immagini, il cross-posting non funziona.

Pare dunque che la via intrapresa da Facebook sia quella di una lenta integrazione tra i suoi social: alcune scelte degli scorsi mesi, però, facevano pensare il contrario, tanto che di recente su Whatsapp è scomparso il collegamento a Facebook Messenger per le videochiamate di gruppo.