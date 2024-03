Facebook, Instagram e Messenger non funzionano oggi 5 marzo 2024

All'improvviso, a pomeriggio inoltrato del 5 marzo 2024, migliaia di utenti hanno visto le proprie app social disconnesse oppure in errore: è evidente che qualcosa non stia funzionando a livello centrale per Facebook e gli altri social del gruppo Meta.

Come evidenziano anche i grafici sul portale DownDetector (trovate lo screenshot alla fine della notizia), intorno alle 16:30 del 5 marzo c'è stata un'impennata di segnalazioni da parte degli utenti.

Attualmente non è ancora chiaro a cosa siano dovuti questi malfunzionamenti, ma ad essere coinvolte sono principalmente Facebook, Messenger, Instagram e Threads. Nonostante vi siano segnalazioni anche per WhatsApp, attualmente la piattaforma di messaggistica sembra funzionare, perlomeno a intermittenza.

Nel caso di Facebook e Messenger, gli utenti sono stati disconnessi e, al tentativo di accesso, restituiva messaggio d'errore. Instagram, invece, presentava il feed in caricamento perenne.

Come sempre, vi terremo aggiornati man mano che la situazione si evolverà, con eventuali dichiarazioni da parte dell'azienda.