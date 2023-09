Facebook e Instagram a pagamento in Europa? La clamorosa indiscrezione sulla pubblicità

Dopo il rilascio degli strumenti di Supervisione per i genitori su Messenger, arrivano delle indiscrezioni non di poco conto per i social network di casa Meta. Si inizia infatti a vociferare del possibile lancio in Europa di un piano a pagamento per eliminare la pubblicità da Facebook e Instagram.

A lanciare l'indiscrezione ci ha pensato nientemeno che il New York Times, ma la questione è stata riportata anche da portali come The Verge. Quanto emerso nella giornata dell'1 settembre 2023 riguarda la possibilità per gli utenti di non vedere annunci nel feed dei social network, a patto di mettere mano al portafogli.

Questo non significa che non ci sarà più l'opzione gratuita (supportata da pubblicità), ma quanto indicato dal New York Times rappresenterebbe sicuramente una novità clamorosa sia per Meta che per il mercato dei social network in generale. Una mossa di questo tipo potrebbe infatti portare anche le altre grandi realtà a prendere una decisione simile, perlomeno per quel che riguarda il territorio europeo.

Ribadiamo che per ora non c'è nulla di ufficiale sul presunto abbonamento, ma come ben potete immaginare il possibile scenario non sta di certo passando inosservato tra gli appassionati di tecnologia. Tutto sarebbe legato alle richieste dell'Unione europea in materia di privacy dei dati e pubblicità, ma per il momento non ci sono molti dettagli in merito. Quel che potrebbe interessarvi sapere, però, è che di recente è entrato in vigore il DSA europeo (ma di mezzo c'è anche il futuro Digital Markets Act, relativo alla gestione dei dati degli utenti), che per certi versi rappresenta una rivoluzione in ambito Tech. Cosa accadrà? Staremo a vedere.