Facebook ed Instagram a pagamento in Europa, nuove conferme: quanto potrebbero costare

I primi rumor sul possibile lancio di un abbonamento per Facebook ed Instagram in Europa sono emersi qualche settimana fa ma oggi arrivano quelle che sembrano delle conferme (quasi) ufficiali.

Secondo quanto riportato dal Wall Steeet Journal, infatti, Meta starebbe lavorando su un piano d’abbonamento da 10 Euro al mese per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione su Instagram e Facebook senza pubblicità. La sottoscrizione dovrebbe essere articolata in questo modo;

10 Euro al mese su desktop per un account Facebook o Instagram

per un account Facebook o Instagram 6 Euro al mese per ogni account aggiuntivo collegato

per ogni account aggiuntivo collegato 13 Euro al mese su dispositivi mobili per singolo account

Il prezzo più alto su mobile sarebbe legato alle commissioni aggiuntive richieste dagli app store di Apple e Google per le transazioni, ha affermato il Wall Street Journal.

Ovviamente non si tratterà di un’imposizione, e gli utenti potranno continuare ad accedere alla versione gratuita dei siti a patto però di accettare gli annunci pubblicitari personalizzati. Non è chiaro se e quando vedrà la luce questo piano, ma i rumor sono iniziati a circolare dopo che la società di Mark Zuckerberg è stata multata per 390 milioni di Euro all’inizio dell’anno dal commissario irlandese per la privacy.

All’inizio dell’anno, Meta ha lanciato Meta Verified, il sistema a pagamento che permette di ottenere i profili verificati su Instagram e Facebook.