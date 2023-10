Facebook ed Instagram a pagamento da Novembre: a 9,99 Euro al mese via le pubblicità

I tanto chiacchierati Facebook ed Instagram a pagamento, spesso oggetto di fake news e bufale, si stanno avvicinando. Meta ha annunciato che a partire dal mese di Novembre sarà disponibile un nuovo piano ad abbonamento per Facebook ed Instagram che permetterà di rimuovere le pubblicità.

Questo piano dovrebbe essere disponibile esclusivamente in Europa e secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa e confermato da Meta costa 9,99 Euro al mese se si sottoscrive direttamente tramite Meta, e 12,99 Euro al mese se si paga tramite App Store di iOS e Play Store di Android.

L’unico vantaggio rappresentato da questa sottoscrizione è rappresentata dalla totale rimozione di annunci pubblicitari, ed i piani sono visti da molti come una risposta della società di Mark Zuckerberg alla proposta avanzata dall’Unione Europea di limitare la capacità di Meta di mostrare agli utenti annunci pubblicitari senza chiedere il consenso. Sottoscrivendo questo abbonamento, gli utenti in Europa potranno scegliere se non vedere gli annunci pubblicitari oppure acconsentire al targeting con pubblicità personalizzate durante l’utilizzo dell’app.

Per la società si tratta di un altro abbonamento che si va ad aggiungere al già disponibile Meta Verified che permette di aggiungere la spunta blu del verificato al proprio profilo.



Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere come sempre tramite i commenti.