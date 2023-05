Facebook e Instagram, torna la musica: trovato accordo temporaneo con la SIAE

In seguito alla recente apertura di Meta verso SIAE, che aveva lasciato ben sperare gli utenti, adesso è tutto ufficiale. La musica legata alla Società Italiana degli Autori ed Editori sta infatti tornando disponibile su Facebook e Instagram.

L'annuncio è arrivato nella giornata del 13 maggio 2023 mediante un comunicato stampa pubblicato direttamente sul portale ufficiale della SIAE. "A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE", si legge in apertura di quest'ultimo.

Mediante il succitato comunicato non sono state in realtà rilasciate troppe indicazioni in merito a quanto previsto dall'accordo, ma la Società Italiana degli Autori ed Editori "esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti". Questo "continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright".

SIAE fa inoltre sapere che "si impegna [...] a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'AGCM". Insomma, un accordo transitorio sta facendo tornare la musica legata alla SIAE su Facebook e Instagram: dalle pagine de Il Messaggero si apprende che per ora il tutto durerà fino al 6 ottobre 2023. Cosa accadrà nel prosieguo delle trattative tra le parti? Staremo a vedere.