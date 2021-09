Facebook e Instagram si uniscono di più: lanciate chat di gruppo cross-app

Gli sviluppatori di casa Facebook Inc. stanno continuando a rilasciare nuove funzionalità per rendere Facebook e Instagram sempre più un tutt’uno, integrando le due piattaforme il meglio possibile. L’ultima novità consiste nelle chat di gruppo tra contatti Messenger e Instagram.

Il colosso di Mark Zuckerberg ha comunicato questa novità tramite la newsroom ufficiale, dove ha esordito come segue: “Il nostro obiettivo è aiutare le persone a sentirsi connesse anche se non possono stare insieme. Ecco perché oggi siamo super entusiasti di offrirvi nuove funzionalità di messaggistica di gruppo da condividere con i vostri amici e familiari. […] Siamo entusiasti di annunciare il lancio della comunicazione di gruppo cross-app! Con questo aggiornamento potrete avviare chat di gruppo tra i loro contatti Instagram e Messenger. All'interno di queste chat di gruppo potrete continuare a personalizzare la vostra esperienza di chat con temi e reazioni personalizzate”.

Altre aggiunte riguardano, inoltre, la possibilità di avviare sondaggi in stile Messenger sia nelle chat di gruppo cross-app che direttamente nei messaggi privati su Instagram. O ancora, Instagram ora otterrà la feature “Watch Together”, ovvero “Guarda Insieme”, per vedere i video condivisi nella piattaforma: il suo funzionamento è semplice, in quanto basta scorrere fino al post da condividere con altre persone, premere sul pulsante di condivisione e poi sull’opzione dedicata “Guarda Insieme”.

Infine, Facebook ha annunciato l’introduzione di nuove opzioni per la personalizzazione delle chat, tra cui i temi Cottagecore “per sperimentare l'estetica popolare nella Gen Z”, il tema dedicato all’ultimo album di J Balvin e temi, effetti AR e pacchetti di sticker dedicati all’astrologia.

In conclusione, ricordiamo che la settimana scorsa la società ha lanciato i nuovi dispositivi Portal Plus e Portal Go.