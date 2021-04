Facebook, integrazione tra Whatsapp e Messenger più vicina: le ultime novità

Già da qualche anno Facebook ha annunciato le intenzioni di unire Whatsapp, Instagram e Messenger, e le ultime indiscrezioni pubblicate in rete da WABetaInfo indicano che forse ci siamo.

Secondo quanto affermato dal leaker italiano Alessandro Paluzzi, in Facebook Messenger sarebbe presente un'opzione che consente di unire le chat con Whatsapp. L'impostazione al momento ancora non è possibile: Paluzzi ha forzato un thread che ha permesso ad una chat di Whatsapp di essere mostrata nell'app di messaggistica del social network. Gli screenshot possono essere trovati direttamente tramite il tweet presente in calce.

Il leaker però sottolinea che probabilmente l'unione tra Whatsapp e Messenger sarà totalmente opzionale, come lo è tra Instagram e Messenger.

WABetaInfo, inoltre, afferma che "diverse funzionalità che sono già state implementate su Facebook Messenger potrebbero probabilmente essere presenti anche su WhatsApp", ma non è chiaro a cosa si riferisca.

Parallelamente, Whatsapp sta anche testando tramite il programma beta TestFlight un badge di menzione ridisegnato.

Non è chiaro quando vedranno la luce queste novità, ma sarà senza dubbio interessante vedere come si integreranno le tre piattaforme di messaggistica in un'unica applicazione. Di recente, Whatsapp ha anche modificato le opzioni per gli utenti business e per i negozi che si affidano alle chat per consentire agli utenti di acquistare i prodotti.