Facebook ha introdotto una nuova funzione che permette di silenziare gli amici

Era stata annunciata lo scorso Settembre, ora la funzione “” è finalmente disponibile per tutti gli utenti di Facebook , essa permetterà di silenziare temporaneamente pagine, persone o gruppi.

Ci sono momenti, magari quelli in corrispondenza di qualche evento particolare, dove qualche pagina o amico, iniziano a pubblicare molti post, intasando di conseguenza la sezione notizie. Ora, grazie a questa novità non sarà più necessario ricorrere alla rimozione dei post, ma sarà possibile far sparire tutti i post, di un determinato amico o pagina, per un periodo di 30 giorni. La nuova funzione si rivela molto utile nel caso in cui la pubblicazione di post, da parte di amici, gruppi di cui facciamo parte o pagine che seguiamo, sia eccessiva in un determinato periodo e sentissimo il bisogno temporaneo di vedere meno contenuti. La feature permette quindi in sostanza di mettere il silenzioso per un periodo di 30 giorni al termine dei quali, in automatico, riprenderemo a ricevere gli aggiornamenti e le notifiche. In questo modo non sarà più necessario bloccare o eliminare il follow dalle pagine e dai profili per poi dover compiere un’azione manuale per riattivare gli aggiornamenti.

Gli utenti che attiveranno la nuova funzione, riceveranno una notifica quando il periodo di “silenzio” sta per finire. Inoltre, questa procedura è reversibile in qualunque momento. Ovviamente, chi sarà “silenziato”, non lo saprà mai.