Facebook introduce il tasso di fiducia per combattere le fake news

continua la propria guerra contro le fake news , ormai diventata una priorità assoluta del social network di Mark Zuckerberg dopo le accuse mosse a seguito dell’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti.

Il gigante di Menlo Park ha annunciato l’introduzione di un indicatore di fiducia che permetterà agli utenti di identificare velocemente le eventuali bufale.

Al momento 75 agenzie di stampa avrebbero accettato di utilizzare l’indicatore sui loro contenuti. Facebook, Google, Twitter e Bing visualizzeranno sulle loro pagine questa nuova icona, creata in collaborazione del Trust Project, che mira a promuovere il giornalismo autentico basato sui fatti, a discapito delle fake news.

L’indicatore di fiducia apparirà accanto agli articoli e le notizie per fornire indicazioni circa le fonti delle storie, ed includerà anche una pagina per l’autore, in cui verranno elencate le esperienze, citazioni e riferimenti ed altro.

Google anche starebbe pensando di adottare la stessa icona, ma dovrebbe lanciarlo prossimamente.

Facebook ha annunciato di aver iniziato i test con un piccolo gruppo di editori, ma la speranza è di espanderla nel minor tempo possibile.