Facebook e 'l'invasione' degli avatar in Italia: ecco come crearne uno

Da un po' di giorni su Facebook stanno comparendo degli avatar. Tuttavia, non tutti hanno capito come procedere per crearne uno. Non preoccupatevi: ci pensiamo noi a darvi tutte le dritte del caso.

Che cosa sono gli avatar di Facebook

In un contesto in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa, i vari social network stanno cercando di lanciare alcune funzionalità che consentono alle persone di interagire tra di loro tramite nuovi metodi. In particolare, Facebook ha pensato di lanciare degli avatar, ovvero delle "versioni virtuali" degli utenti. Infatti, le persone possono creare una sorta di "alter ego" virtuale tramite l'apposito editor implementato sulla piattaforma. In questo modo, sono in grado di esprimersi attraverso uno strumento che li rappresenta e che al contempo non "espone" le loro foto.

Come creare avatar su FB

Riportiamo di seguito la procedura relativa a come creare un avatar su Facebook. L'abbiamo testata con successo utilizzando l'applicazione ufficiale per Android.

Recatevi nella sezione Commenti di un post qualsiasi. Nel caso ci siano già altre persone che hanno utilizzato il proprio avatar, vi basta premere sulla scritta "Crea il tuo avatar". In caso contrario, premete sull'icona delle emoticon per accedere a questa opzione; Verrete introdotti all'editor di creazione dell'avatar. In particolare, dovrete scegliere carnagione, taglio di capelli, forma del viso, forma degli occhi, rughe, sopracciglia, occhiali, barba, baffi, corporatura, copricapo, outfit e molto altro; Ovviamente, non manca la possibilità di cambiare il colore di determinati elementi. Premendo sull'icona dello specchio presente in alto a destra, potete utilizzare la fotocamera anteriore del dispositivo per cercare di rendere il vostro avatar più simile a voi; Una volta terminate le modifiche, arriverete a una pagina di conferma finale. Qui potrete scegliere se cambiare qualcosa (tramite l'icona della matita) oppure se utilizzare il vostro avatar come immagine di profilo o nella sezione Notizie; Perfetto, ora avete creato il vostro avatar e potete utilizzarlo nello spazio dei commenti su Facebook. Vi basta premere sull'icona delle emoticon, selezionare il vostro avatar e utilizzare le emote che il sistema ha generato per voi.

Per maggiori dettagli sulla procedura di creazione, vi invitiamo a dare un'occhiata alla galleria di immagini presente in calce alla notizia. Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente Facebook ha comprato GIPHY, quindi potrebbero essere in arrivo altre funzionalità che consentono agli utenti di esprimersi.