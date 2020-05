Facebook lancia gli Avatars in molti paesi, tra cui anche l'Italia

Gli Avatar di Facebook sono finalmente disponibili anche nel nostro paese. Si tratta di un nuovo strumento utile a tutte le persone socialmente distanti e che sono preoccupate di non ricordare l’aspetto dei propri amici. Gli Avatar consentono di creare un personaggio animato con il proprio aspetto da inviare a chi si vuole con un messaggio istantaneo.

E’ possibile scegliere tra una varietà di espressioni a seconda del contesto e delle situazioni in cui sarà condiviso. Questa soluzione può rivelarsi molto interessante quando dovete inviare un selfie ma si prova imbarazzo o non si ha voglia di farlo. L’emoji può dunque correre in vostro aiuto.

"Esistono molti modi diversi di utilizzare il vostro avatar, inclusi commenti, storie, Messenger e presto anche post di testo con sfondo", ha scritto Fidji Simo di Facebook in un post.

Facebook sta inoltre aggiungendo altre opzioni di personalizzazione agli Avatar in concomitanza con il loro lancio in diversi paesi. Sono disponibili infatti nuove acconciature, svariate carnagioni ed abiti personalizzati tra cui poter scegliere. Gli avatar erano già disponibili in Australia ed in alcuni paese dell’Europa da un po' di tempo. Per creare il proprio avatar nell'app mobile di Facebook, basterà aprire i commenti, toccare sullo smile posto sul lato destro e sfoderare la propria fantasia creativa.

Per ora, la creazione degli Avatar sembra funzionare solo sull'app mobile di Facebook. Inoltre, non è possibile crearne uno da un nuovo post mentre può essere fatto commentando un post già pubblicato. Inoltre, è possibile inserirlo come immagine del proprio profilo al posto di una classica foto o immagine.

Gli Avatar sono ancora in fase di lancio in diversi paesi e potrebbe esserci qualche problema nella visualizzazione del nuovo strumento anche nel nostro paese. Tuttavia Simo ha assicurato agli utenti che nel più breve tempo possibile tutti potranno sfruttare questa divertente funzionalità.

Non si tratta dell'unica novità i questi giorni, infatti, il famoso social network ha lanciato anche la sua app per il gaming ed ha allargato il numero di partecipanti alle videochiamate di Messenger Rooms.