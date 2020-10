Facebook si lancia nel cloud gaming, ma con un servizio gratuito: tutti i dettagli

Dopo società come Google, Microsoft, Amazon e NVIDIA, anche Facebook ha annunciato il suo debutto nel mercato dei cloud gaming, con un nuovo servizio che però adotterà un approccio diverso rispetto a quello dei concorrenti, almeno nella fase iniziale.

La società di Mark Zuckerberg, infatti, al posto di concentrarsi su giochi per PC e console, offrirà l’accesso gratuito a titoli minori, come Asphalt 9: Legends , PGA TOUR Golf Shootout , Solitaire: Arthur's Tale e Mobile Legends: Adventure. La compagnia americana ha però già precisato che nelle prossime settimane saranno aggiunti altri giochi, come Dire Bike Unchained di Red Bull.

Per accedere alla piattaforma basterà semplicemente collegarsi alla sezione Giochi di Facebook, in quanto non si tratterà di un servizio autonomo ma che, come avviene con Facebook Dating, sarà completamente integrato nella piattaforma social.

Nel News Feed inoltre prossimamente saranno disponibili delle pubblicità che consentiranno di provare delle brevi demo dei giochi presenti nel catalogo. Le demo saranno visualizzate principalmente da coloro che apriranno di rado la scheda Giochi o che l’hanno fatto in passato.

L’accesso sarà disponibile solo su Android e web, e non su iOS a causa delle politiche interne dell’App Store. Su Android gli utenti potranno accedervi anche attraverso l’applicazione Facebook Gaming, ma la società non ha escluso il supporto alle TV.

Almeno al momento però non è disponibile in Italia, ma solo negli USA. Nessuna informazione sull’eventuale arrivo Oltreoceano.