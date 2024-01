Facebook lancia la 'Cronologia dei link': l'app mostrerà tutti i link su cui si è cliccato

Nuova funzionalità disponibile su Facebook Mobile. Meta ha infatti annunciato l’arrivo sul proprio client per iOS ed Android della “Cronologia dei collegamenti”, che è in fase di rollout a livello mondiale e che come spiegato direttamente dalla compagnia potrebbe non essere disponibile per tutti inizialmente.

Come si legge direttamente nel documento di assistenza pubblicato da Facebook, dove viene specificato che è possibile attivare o disattivare la cronologia dei link, questo nuovo tab mostrerà un elenco dei siti web vistati sul browser mobile di Facebook negli ultimi trenta giorni, ad eccezione di quelli a cui si è fatto click tramite le chat di Messenger.

Facebook evidenzia che “quando attivi la cronologia dei link, potremmo utilizzare le informazioni al suo interno provenienti dal browser mobile di Facebook per migliorare le tue inserzioni sulle tecnologie di Meta”.

L’attivazione e disattivazione può essere effettuata direttamente attraverso il pannello “Impostazioni del browser” accessibile direttamente attraverso le impostazioni dell’applicazione. Se si disattiva, Meta potrebbe impiegare fino a 90 giorni per completare la procedura di eliminazione, e per tutti i dettagli si può consultare l’informativa sulla privacy del social network americano.