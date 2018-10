Facebook lancia la funzione Foto 3D: le fotografie prendono vita nel News Feed

Facebook rinnova ulteriormente la propria piattaforma, e lo fa attraverso il lancio di una nuova funzione che, secondo quanto affermato dalla stessa società di Menlo Park in un post pubblicato sul blog rende la condivisione dei ricordi più divertente e realistica.

E' denominata Foto 3D. Si tratta di una feature che consente a tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone con doppia fotocamera in grado di acquisire fotografie in modalità Ritratto di caricare fotografie tridimensionali.

Esempio è rappresentato dal post che vi proponiamo in calce: anche da computer basta effettuare uno swipe all'interno della fotografia per visualizzarla da diverse angolazioni, ma è chiaro che la resa migliore sia garantita da mobile. Almeno al momento però nel post si fa riferimento alla compatibilità solo con dispositivi basati sul sistema operativo iOS, ma è chiaro che successivamente sia destinata anche ad Android. Facebook storicamente ha testato le novità per l'applicazione su iPhone prima di passarle sulla concorrenza.

A livello di visualizzazione, è garantita oltre che da browser ed app anche da Oculus, Oculus Go, e Firefox per Oculus Rift, che chiaramente offrono un'esperienza di visione in realtà virtuale.

Per pubblicare una Foto in 3D basta cliccare sull'apposita opzione al momento della creazione del post. Il rollout è in corso in queste ore.