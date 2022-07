Facebook lancia il nuovo News Feed: sarà diviso in due e sempre più simile a TikTok

Facebook cambia nuovamente il design del News Feed, che continua la sua opera di tiktokizzazione. La compagnia di Menlo Park ha infatti annunciato una serie di novità che andranno ad impattare in maniera importante sull’esperienza utente.

Su iOS ed Android, nella fattispecie, gli utenti troveranno due feed divisi: Home, che sarà mostrata all’apertura delle app e che conterrà Reels, Storie e contenuti personalizzati, e Feed che conterrà i post di amici, gruppi, pagine Facebook e preferiti.

Le due schede saranno accessibili dai rispettivi client per i principali sistemi operativi, già a partire da oggi, tramite la barra degli shortcut. Meta spiega che il contenuto di tale barra è progettato per cambiare in base alle schede in cui gli utenti trascorrono più tempo, ma sarà personalizzabile e potrà essere “bloccato” in base alle esigenze.

Zuckerberg, nello specificare che a livello globale il nuovo News Feed sarà implementato dalla prossima settimana, spiega che “una delle funzionalità più richieste per Facebook è assicurarsi che le persone non perdano i post degli amici. Quindi oggi lanciamo una scheda Feed in cui puoi vedere i post dei tuoi amici, gruppi, Pagine e altro separatamente in ordine cronologico. L’app si aprirà comunque con un feed personalizzato nella scheda Home, dove il nostro motore di rilevamento consiglierà i contenuti che riteniamo ti interessino di più. Ma la scheda Feed ti darà un modo per personalizzare e controllare ulteriormente la tua esperienza”.

Un video è disponibile in calce ed è stato pubblicato direttamente da Mark Zuckerberg. Come osservato da The Verge, con queste modifiche Facebook si avvicina ulteriormente a TikTok: l’app di ByteDance è infatti nota per consigliare i contenuti in base a ciò che gli algoritmi credono sia interessante, ed è innegabile che la nuova schermata Home vada proprio verso questa direzione: gli utenti troveranno post di familiari ed amici, insieme a consigli scelti da un sistema di classificazione basato sul deep learning.

Nessuna informazione invece sul possibile arrivo dell’opzione per avere cinque profili su Facebook legati ad un solo account.